Кабели полностью из отечественных материалов производят в Москве

Фото: пресс-служба Мэра и правительства Москвы/Д. Гришкина

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что Москва принимает ряд мер для помощи предприятиям в поиске альтернативных поставщиков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, силовые кабели с термостойкой изоляцией, состоящие полностью из отечественных материалов, которые выпускает группа компаний (ГК) "Москабельмет", уже использовали при строительстве новых линий московского и петербургского метро. Кроме того, такие кабели применяли в реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране.

По словам гендиректора ГК "Москабельмет" Павла Морякова, из-за ограничений поставок иностранных материалов вскоре на рынке может наблюдаться дефицит такого типа кабелей.

"Удорожание меди продолжается, что напрямую сказывается на производстве кабельной продукции и ее цене. Алюминий же позволяет защитить бюджет проектов. Уже сегодня кабели с алюминиевым сплавом активно применяются в строительстве жилья и промышленных заводов", – пояснил Моряков.

Как уточняется, продукция компании стала аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которые полностью состоят из импортного сырья и широко применяются на многих объектах промышленной и городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что столица увеличит производство импортозамещающих товаров. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, у предприятий Москвы существует большое число успешных схем по созданию импортозамещающей продукции.

Отмечается, что столичные компании производят хорошую замену зарубежным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, строительные материалы. Отечественные заводы могут удовлетворить и спрос на медикаменты, питание для детей, а также на товары легкой промышленности.

