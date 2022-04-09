В Москве начали выпускать энергоэффективный двигатель

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

В Москве начали выпускать улучшенный двигатель для бытовых приборов и инструментов, способный заменить зарубежные разработки. Производственные мощности предприятия, занимающегося разработкой, расположены на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что при создании новейшего встраиваемого электродвигателя применяется технология, позволяющая использовать сразу несколько видов проволочной обмотки. Благодаря этому происходит более быстрое поступление тока. Резидент технополиса уже запатентовал технологию.

Новый двигатель потребляет на 40% меньше электроэнергии. При этом работает он в 1,5–2 раза тише аналогов. Применять деталь можно при производстве ручных электроинструментов и бытовой техники. Например, пылесосов, мясорубок, кофемолок, кухонных комбайнов, холодильников и посудомоечных машин.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" в настоящий момент реализуется ряд проектов в сфере электротехники, энергетики и машиностроения. В число таких проектов входит и новый двигатель. Разработка адресована непосредственно потребительскому рынку.

"Его внедрение обеспечит высокую энергоэффективность. Кроме того, новые приборы смогут стать удачными аналогами зарубежных. В целом линейку асинхронных электродвигателей резидент будет развивать на площадке "Алабушево", где в настоящее время он строит проектно-конструкторское бюро", – пояснил Овчинский.

Разработчики утверждают, что асинхронный электродвигатель обладает большей надежностью и удельной мощностью, лучшими энергетическими характеристиками, а также создает меньше электромагнитных помех, вибрации и шума и соответствует высшим классам энергоэффективности. Встраивать такой двигатель можно на этапе сборки бытовой техники.

В свою очередь, гендиректора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что строительство на территории технополиса проектно-конструкторского технологического бюро для компании-производителя продолжается. Объект будет располагаться на территории площадью 124 тысячи квадратных метров. Предусмотрено возведение административно-бытовых объектов и опытно-производственного участка.

"Предприятие на ближайшие два-три года обеспечено работой: сегодня оно располагает всем необходимым для начала выполнения заказов и готово к реализации намеченных планов. С запуском, который ожидается в 2023 году, на площадке появится 80 новых высококвалифицированных рабочих мест", – подчеркнул Дегтев.

Ранее в Москве запустили производство труб из отечественных материалов. Их изготовлением занялась группа "Полипластик". Трубы производят из термостойкого полиэтилена PE-RT. Использовать такие изделия можно для создания систем теплых полов и радиаторного отопления.