Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 25% с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Объем промышленного производства в Москве вырос на 24,6% за январь – февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что обрабатывающая промышленность выросла на 33,5%.
"В этой отрасли наибольшие темпы прироста зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Увеличение составило 95,7 процента", – отметил Ефимов.
Кроме того, объем выпуска электрооборудования вырос на 86,2%. При этом кабельная продукция востребована в строительстве, добывающей промышленности, авиастроении, коммуникациях, робототехники и медицине. На 88% выросло производство комплектующих для транспорта, на 20,8% – производство бумаги и бумажных изделий, на 24,4% – выпуск лекарственных средств, пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
На рост объемов производства влияют реализуемые меры по поддержке промышленных предприятий.
Ранее Сергей Собянин представил очередной пакет мер поддержки горожан и бизнеса. Так, был принят ряд решений, направленных на поддержку машиностроения и IT-сферы. В частности, было решено, что Москва продолжит приобретать оборудование и ПО для городских нужд.
Собянин выделил 5,5 млрд рублей грузовому авиаперевозчику "Волга-Днепр"
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