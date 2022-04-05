05 апреля, 23:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кабмин РФ примет меры по поддержке машиностроительной отрасли. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"По просьбе производителей правительство Москвы примет ряд решений, которые позволят машиностроителям адаптироваться к изменившейся ситуации и выполнить свои обязательства по поставкам подвижного состава", – написал градоначальник.
Среди планируемых решений – увеличение ежегодного авансирования поставок и ускорение оплаты поставок по факту передачи товаров.
Также, как уточнил Собянин, кабмин актуализирует условия контрактов на предмет соответствия цены подвижного состава его реальной рыночной стоимости – позволит не допустить срыва плана поставок в связи с убыточностью производства. По словам мэра, собираются применить в контрактах на поставку и сервисное обслуживание гибкой "формулы цены".
Помимо этого, будет реализовано гибкое продление сроков поставки по ранее заключенным контрактам, если это будет нужно для замещения импортных узлов и деталей и развития производства в РФ.
Правительство может измененить требования к подвижному составу, а именно убрать некоторые обязательные параметры, не влияющие на безопасность перевозки пассажиров, что поможет оперативно замещать недоступные комплектующие на российские и заграничные аналоги.
Среди мер поддержки в этой отрасли и разрешение применения запчастей альтернативных производителей в ходе сервисного обслуживания. Благодаря данному решению гарантируется выполнение обязательств в рамках контрактов жизненного цикла. Кроме того, это поможет убрать риск поломки техники и обеспечить качество перевозки пассажиров.
Ранее стало известно, что на поддержку аграрных предприятий дополнительно выделят не менее 153 миллиардов рублей. Это предложение правительства поддержал Владимир Путин. Президент заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу предприятий в этом году. Кроме того, глава РФ призвал кабмин внимательно следить за ситуацией с удобрениями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: