Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин РФ примет меры по поддержке машиностроительной отрасли. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"По просьбе производителей правительство Москвы примет ряд решений, которые позволят машиностроителям адаптироваться к изменившейся ситуации и выполнить свои обязательства по поставкам подвижного состава", – написал градоначальник.

Среди планируемых решений – увеличение ежегодного авансирования поставок и ускорение оплаты поставок по факту передачи товаров.

Также, как уточнил Собянин, кабмин актуализирует условия контрактов на предмет соответствия цены подвижного состава его реальной рыночной стоимости – позволит не допустить срыва плана поставок в связи с убыточностью производства. По словам мэра, собираются применить в контрактах на поставку и сервисное обслуживание гибкой "формулы цены".

Помимо этого, будет реализовано гибкое продление сроков поставки по ранее заключенным контрактам, если это будет нужно для замещения импортных узлов и деталей и развития производства в РФ.

Правительство может измененить требования к подвижному составу, а именно убрать некоторые обязательные параметры, не влияющие на безопасность перевозки пассажиров, что поможет оперативно замещать недоступные комплектующие на российские и заграничные аналоги.

Среди мер поддержки в этой отрасли и разрешение применения запчастей альтернативных производителей в ходе сервисного обслуживания. Благодаря данному решению гарантируется выполнение обязательств в рамках контрактов жизненного цикла. Кроме того, это поможет убрать риск поломки техники и обеспечить качество перевозки пассажиров.

Ранее стало известно, что на поддержку аграрных предприятий дополнительно выделят не менее 153 миллиардов рублей. Это предложение правительства поддержал Владимир Путин. Президент заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу предприятий в этом году. Кроме того, глава РФ призвал кабмин внимательно следить за ситуацией с удобрениями.