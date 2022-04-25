Инновационный центр микроэлектроники откроется в технополисе "Москва"

Фото: depositphotos/marilook_rus
На зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Строительство ведет Зеленоградский инновационно-технологический центр АО "ЗИТЦ", который вложит в проект 1,5 миллиарда рублей. Концепция предусматривает возведение двух корпусов", – приводятся в материале слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.
Ранее сообщалось, что при "Технополисе "Москва" создадут центр компетенций в области импортозамещения, благодаря чему резиденты комплекса в условиях кооперации получат возможность выпускать актуальные и конкурентные на различных рынках товары.
Уточняется, что в работе центра собираются принять участие такие компании ОЭЗ столицы, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" и "Фотоэксперт".
В технополисе "Москва" начали производить лекарство для терапии деменции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: