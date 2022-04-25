Инновационный центр микроэлектроники откроется в технополисе "Москва"

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На зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Строительство ведет Зеленоградский инновационно-технологический центр АО "ЗИТЦ", который вложит в проект 1,5 миллиарда рублей. Концепция предусматривает возведение двух корпусов", – приводятся в материале слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.

Ранее сообщалось, что при "Технополисе "Москва" создадут центр компетенций в области импортозамещения, благодаря чему резиденты комплекса в условиях кооперации получат возможность выпускать актуальные и конкурентные на различных рынках товары.

Уточняется, что в работе центра собираются принять участие такие компании ОЭЗ столицы, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" и "Фотоэксперт".

