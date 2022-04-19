Ефимов: в ОЭЗ "Технополис "Москва" начался выпуск лекарств от онкозаболеваний и ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начали выпускать жизненно необходимые препараты для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что производством лекарств занялась компания "Амедарт", ставшая резидентом ОЭЗ в 2019 году. Мощности предприятия позволяют производить до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств в год.

"Эти лекарства уже поставляются во все регионы страны в рамках государственных закупок министерства здравоохранения РФ", – добавил Ефимов.

Для создания современного производства лекарств компания "Амедарт" получила по программе "Проекты развития" льготный заем в размере 100 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. В результате в 2022 году предприятие наметило выпуск 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что одной из целей компании является импортозамещение. В частности, "Амедарт" уже выпускает иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств.

"В целом "Амедарт" изготавливает более 60 различных препаратов. Предприятие нацелено на импортозамещение и увеличение доли отечественных средств на российском рынке", – уточнил Овчинский.

По оценке компании, в настоящий момент лекарства иностранного производства могут занимать более 60% российского рынка. Между тем отечественные препараты сопоставимы по качеству, но стоят на порядок дешевле, чем зарубежные аналоги. Увеличение объемов производства российских лекарств из перечня ЖНВЛП поспособствует достижению национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и решению задач нацпроекта "Здравоохранение".

"Амедарт" занимает более пяти тысяч квадратных метров особой экономической зоны в Печатниках. Об этом рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. Он отметил, что на предприятии задействованы более 120 высококвалифицированных специалистов, в числе которых есть эксперты мирового уровня.

"В производственный комплекс предприятия входят цеха жидких и твердых лекарственных форм, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок", – отметил Дегтев.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому фармацевтические компании России смогут получить государственные гранты на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Создание такой базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения.

Эксперт рассказал о создании базы образцов лекарств в РФ

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