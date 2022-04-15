Собственная база образцов жизненно важных лекарств появится в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтические компании России смогут получить государственные гранты на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что в 2022 году благодаря поддержке государства планируется начать работу по созданию примерно 300 образцов лекарств. На первом этапе на эти цели направят 300 миллионов рублей.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов. Доступ к ним имеют как медицинские учреждения, так и обычные граждане страны. По словам Самойловой, специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации.

