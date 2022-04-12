Ефимов: центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в "Технополисе "Москва"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
При "Технополисе "Москва" создадут центр компетенций в области импортозамещения, благодаря чему резиденты комплекса в условиях кооперации получат возможность выпускать актуальные и конкурентные на различных рынках товары. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.
"Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний", – пояснил Ефимов.
По его словам, специалисты ведущих компаний сосредоточатся на создании российских продуктов, а также вместе смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек.
Уточняется, что в работе центра собираются принять участие такие компании ОЭЗ столицы, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" и "Фотоэксперт".
Кроме того, как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, особое внимание будет уделено работе с городскими заказчиками столицы. А одной из основных задач будущего центра для нужд городских учреждений, по словам эксперта, является более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ "Технополис "Москва".
Гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев сообщил, что первое установочное совещание уже прошло. В ходе него участники обозначили задачи и цели технологического сообщества.
"Предприятиям необходимо сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года. В центре также будет аккумулироваться информация по мерам господдержки отраслей, по финансовым и кредитным возможностям для предприятий, чтобы они могли располагать достаточными оборотными средствами", – заключил Дегтев.
Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" появился новый резидент – биотехнологическая производственная компания "Биоджет" из группы "ФармЭко".
Как отмечал Сергей Собянин, компания займется импортозамещением – созданием современных лекарственных средств нового поколения для лечения онкологических заболеваний. Их преимуществом является направленное воздействие на факторы возникновения и развития рака. На производстве полного цикла будут созданы порядка 170 рабочих мест. Запуск намечен на начало 2023 года.
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