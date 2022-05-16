Москва предоставила застройщикам поддержку в размере более 9 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с конца марта девелоперы получили помощь в размере почти 9,4 миллиарда рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что среди мер поддержки застройщиков – отсрочка платежей и пониженные арендные ставки.

"Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь в размере почти 9,4 миллиарда рублей по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что большинство обращений поступило от арендаторов принадлежащих столице участков, в отношении которых была изменена цель предоставления земли на строительство.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 97 арендаторов земельных участков, цель предоставления которых изменена с эксплуатации на строительство, получили отсрочку арендных платежей за второй квартал этого года сроком на полгода на сумму 4,81 миллиарда рублей. На такой же срок перенесли платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли 36 собственникам 71 земельного участка. Сумма составила 2,86 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что в столице заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций.

В сервисе предпринимателю предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что на сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки.

