В новые квартиры по программе реновации переехали 59 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала реализации программы организовано расселение 86,8 тысячи горожан, из которых 59 тысяч уже завершили переезд. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в столице по программе реновации введен в эксплуатацию 191 дом. Что касается старого фонда, то на сегодняшний день расселяется или уже полностью расселены 514 домов. Продолжается строительство и проектирование еще 408 объектов.

Ранее сообщалось, что 35 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Юго-Западном округе столицы. В 2022 году закончить должны 12 зданий. Уже в новые квартиры переехали жители 24 домов округа, расселение идет еще в 29 домах. Под заселение переданы 23 новостройки.

Также Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

