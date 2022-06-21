Свыше тысячи раз жители новостроек обратились в Бюро технической инвентаризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители новостроек обратились в Бюро технической инвентаризации 1 168 раз с начала реализации программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, в большинстве случаев граждане запрашивают документы, необходимые для согласования перепланировки и переустройства квартир, проведения сделок с недвижимостью.

Гаман пояснил, что на стадии ввода в эксплуатацию дома в обязательном порядке ставятся ГБУ МосгорБТИ на технический учет. На все квартиры, кладовки, машино-места и нежилые помещения разрабатываются технические паспорта, поэтажные планы, которые можно получить в офисе учреждения или на официальном сайте.

"Для согласования перепланировки в большинстве случаев требуется проект или техническое заключение о допустимости и безопасности работ. Его также можно заказать в МосгорБТИ. При необходимости наши специалисты могут подготовить и подать пакет документов на согласование за клиента или взять на себя функцию авторского надзора за проводимыми работами", – рассказал гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новостройку по программе реновации, которая располагается в районе Нагатинский Затон. Жилой дом располагается на улице Речников. Двухсекционное здание, корпуса которого объединены одноэтажным стилобатом, возвели по индивидуальному проекту. Всего в новостройке предусмотрели 187 квартир.

