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16:52

Дом на 242 квартиры по программе реновации построят в Можайском районе

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомэкспертиза согласовала проект новостройки по программе реновации в Можайском районе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Дом, рассчитанный на 242 квартиры, появится по адресу улица Кубинка, земельный участок 16/1.

"На жилых этажах появятся квартиры разных конфигураций. Среди них 38 однокомнатных, 166 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Во всех выполнят улучшенную отделку в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации", – уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Также в доме появится подземный паркинг, помещения для сдачи в аренду, грузовой и пассажирские лифты. В отделке используют бетонную плитку и фиброцементные панели. На территории обустроят проезды и тротуары, оборудуют места отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы организовано расселение 86,8 тысячи горожан, из которых 59 тысяч уже завершили переезд. В столице введен в эксплуатацию 191 дом.

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