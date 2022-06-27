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16:31

Спортивный комплекс с бассейном построят по программе реновации в Бутырском районе

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится по программе реновации в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Об этом заявил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Новый спортивный объект возведут в 78-м микрорайоне. Проектирование комплекса, по словам Загрутдинова, начнется в ближайшее время. Завершить строительство планируют до 2026 года.

Отмечается, что, помимо жилья по реновации, в городе строятся и объекты социальной инфраструктуры. При этом ими могут пользоваться не только жители новостроек, но и все горожане.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.

Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров).

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