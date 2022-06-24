Крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман сообщил, что согласован проект строительства круглогодичного футбольного манежа на Варшавском шоссе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Представитель ведомства напомнил, что ранее были согласованы проекты размещения некапитальных комплексов для занятия физической культурой в центральной и северной частях города.
"В конце мая 2022 года одобрили еще один – на Варшавском шоссе. Там действующий арендатор – профессиональный футбольный клуб – установит крытый манеж площадью до 2,6 тысячи квадратных метров", – заявил Гаман.
Нынешний арендатор с 2013 года пользуется участком в 4,8 гектара. Там функционируют открытые футбольные поля. Как заявил представитель компании, которая займется возведением манежа, Павел Крупнов, новый объект поможет в развитии футбольной академии. Специалист считает, что за счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и погодных условиях, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.
Также Крупнов назвал одну из ключевых технологических особенностей будущего манежа. Там установят камеры для слежения за мячом – съемка впоследствии позволит разбирать комбинации и тактику, а также фиксировать изменение счета во время игр.
В конце мая в Москве началось создание спортивной зоны вдоль Извилистого проезда. Работы идут по программе реабилитации нового участка будущего парка "Яуза". Там появятся скейт-парк, хоккейная коробка с возможностью игры в футбол летом, а также волейбольная площадка.
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