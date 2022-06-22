Спорткомплекс с бассейном планируют построить в районе Коньково

Фото: Д. Гришкина/пресс-служба мэра и правительства Москвы

На улице Введенского в районе Коньково планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, для спорткомплекса город предоставит более четырех тысяч квадратных метров земли. После оформления документации участок планируется выставить на торги. Площадь сооружения составит около 3,7 тысячи квадратных метров.

Как планируется, внутри здания будет бассейн, спортивные и тренажерные залы, инструкторские и тренерские помещения, медицинский кабинет, буфет, административные и вспомогательные помещения.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с медицинским центром может появиться в Ново-Переделкине на западе столицы. Участок для строительства будет реализован на торгах. Уточняется, что место под будущее строительство объекта находится рядом со станцией Солнцевской линии столичной подземки "Боровское шоссе", на 9-й Чоботовской аллее, владении 35.

До этого в Москве началось обустройство спортивной зоны вдоль Извилистого проезда. В ходе работ планируется в том числе расширить основную точку притяжения молодежи Бабушкинского района – скейт-парк.

Также специалисты отремонтируют хоккейную коробку. Зимой на ней можно будет заливать каток, а в теплый период раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол.

