Спортивный комплекс с медицинским центром предлагается построить в Ново-Переделкине

16:40
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Спорткомплекс с медицинским центром может появиться в Ново-Переделкине на западе столицы. Участок для строительства будет реализован на торгах, сообщили в Москомархитектуре.
Уточняется, что место под будущее строительство объекта находится рядом со станцией Солнцевской линии московской подземки "Боровское шоссе", на 9-й Чоботовской аллее, владении 35.
"Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким – максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около 5 этажей", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для жителей быстро развивающегося района необходима разная инфраструктура, поэтому данный объект был бы в этом месте не лишним.
Площадь участка, на котором может расположиться новый спорткомплекс, равна порядка 1 гектару. Будущему девелоперу предстоит оборудовать удобный подъезд к территории и провести работы по благоустройству свободных участков.
Ранее в Москве началось обустройство спортивной зоны вдоль Извилистого проезда. В ходе работ планируется в том числе расширить основную точку притяжения молодежи Бабушкинского района – скейт-парк.
Также специалисты отремонтируют хоккейную коробку. Зимой на ней можно будет заливать каток, а в теплый период раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол.
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