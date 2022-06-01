Детские площадки появились на месте незаконных строений в трех районах Москвы

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости
В трех столичных районах вместо незаконных строений появились детские площадки, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.
В разное время специалисты выявили незаконные строения на севере, северо-западе и юго-востоке города, рассказал начальник инспекции Иван Бобров. Самовольно возведенные объекты демонтировали, а на их месте создали общественные пространства для семей с детьми.
"Наглядным примером этого является участок в районе Коптево на севере столицы: там на месте незаконного объекта оборудовали городок с игровым комплексом для детей младшего возраста и спортивными площадками – для ребят постарше", – сообщил Бобров, добавив, что площадка находится по адресу Коптевский бульвар, владение 18а.
По его словам, в районе Хорошёво-Мнёвники специалисты благоустроили территорию напротив дома 15 на улице Берзарина. На месте незаконных строений появилась площадка для детей с лавочками и фонтаном, а для ребят постарше там оборудовали скейт-парк.
Бобров также рассказал, сквер для отдыха и прогулок с детьми появился по адресу Ставропольская улица, дом 38/2. Раньше там находилось незаконно построенное здание.
Ранее сообщалось, что в Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтированы.
Объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, при этом разрешительной документации на строительство не было предоставлено. Кроме того, для таких построек не оформили имущественные права.
В столичной Госинспекции по недвижимости рассказали о борьбе с самостроем
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