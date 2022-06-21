Памп-трек и скейт-парк появятся в рекреационном центре "Зеленый бульвар"

07:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около станции метро "Улица Академика Янгеля" в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, скейт-парк станет полноценной тренировочной площадкой для экстремальных видов спорта. Каскад фигур, расположенных на нескольких уровнях, дополнят радиусной секцией – снейк-раном, разноуровневой кольцевой чашей для непрерывного катания райдеров.
Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров). Конфигурация площадки представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов.
Ранее сообщалось, что рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине Битцевского леса в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина". Оборудование для городка подготовлено российского производства с отечественными материалами и комплектующими. Оно разработано в сотрудничестве со специалистами ГИБДД, педагогами и психологами.
В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что около 20 капитальных спортивных объектов планируется достроить до конца 2022 года в Москве. Свыше 150 крупных спортивных сооружений были построены за последние годы в столице. Среди них – центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине.
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