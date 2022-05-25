В Битцевском лесу появится "Детский автогородок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине Битцевского леса, в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Площадку для проведения мероприятий по профилактике травм на дороге разместят на месте бывшего гаражного кооператива. Участок имеет площадь более двух гектаров.

Замруководителя столичного департамента капитального ремонта города Сергей Мельников рассказал, что в пешей доступности от площадки находится несколько школ и детских садов.

"Это будет идеальная площадка для углубленного изучения правил дорожного движения для маленьких пешеходов и будущих водителей", – сказал Мельников.

"Детский автогородок" будет представлять из себя имитацию автомобильной дороги с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Благодаря площадке дети получат правильное представление о безопасном поведении на дороге, научатся быстро принимать решения и реагировать на ситуацию.

Оборудование для городка российского производства с отечественными материалами и комплектующими. Оно разработано в сотрудничестве со специалистами ГИБДД, педагогами и психологами.

"Рядом планируется обустроить парковку почти на 150 машино-мест, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. На самой территории предполагается организовать площадки и установить скамейки для кратковременного отдыха, смонтировать перголы и велопарковки, а также установить туалетный модуль. Для пеших прогулок сделают дорожки из асфальтобетона и экологичного материала – гранитного отсева, а для любителей двухколесного транспорта создадут веломаршрут протяженностью 210 метров", – добавил Мельников.

От автобусного разворотного круга площадку отделят деревьями и кустарниками, среди которых липа, клен, сирень, японская спирея, чубушник и другие.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте стартовали работы по благоустройству. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в этом году планируется привести в порядок участок от Садового кольца до Университетского проспекта. По его словам, в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект".

