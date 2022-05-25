На Ленинском проспекте стартовали работы по благоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в 2020–2021 годах работы провели на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. В этом году планируется привести в порядок участок от Садового кольца до Университетского проспекта.

"Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", – сказал заммэра.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект". Для безопасности пешеходов и водителей там установили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры.

Специалисты начали устанавливать кабельную канализацию. Воздушные кабельные линии уже по традиции перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить кабельные линии от повреждений.

Также демонтируют старый бортовой камень и тротуарные покрытия. Специалисты проложат дополнительную ливневую сеть, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, там, где это возможно, расширят пешеходные зоны. Для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы, для любителей двухколесного транспорта – порядка 130 велопарковок и 17 пунктов велопроката, а для пассажиров общественного транспорта – 27 современных остановок с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

Также в рамках благоустройства заменят свыше 3 тысяч дорожных знаков, обновят 11 светофоров и дополнительно установят еще 2. Пешеходные переходы оборудуют 130 опорами контрастного освещения. Освещать благоустроенный участок будут более 1,3 тысячи фонарей и уличных торшеров со светодиодными энергоэффективными светильниками и 450 светильников архитектурно-художественной и ландшафтной подсветки.

Бирюков рассказал, что новый облик получат и скверы у больницы № 1 имени Пирогова и на улице Академика Петровского, площадь Академика Тамма, а также пространство перед универмагом "Москва".

Там обновят покрытие тротуаров, заменят системы освещения, создадут зоны отдыха с удобными лавочками и дополнительно озеленят территории. Зоны отдыха появятся вдоль улицы Орджоникидзе и возле жилых домов 37 и 37а на Ленинском проспекте. У входа в Нескучный сад в районе дома 20 на Ленинском проспекте появится пешеходная аллея.

В зонах отдыха и скверах установят более тысячи скамеек и урн. Сориентироваться в обновленном пространстве можно будет благодаря 30 навигационным стелам. В порядок также обещают привести девять детских и пять спортивных площадок. Появятся две площадки для выгула собак.

Бирюков добавил, что на Ленинском проспекте высадят почти 1,2 тысячи деревьев, более 56 тысяч кустарников, разобьют более 290 тысяч квадратных метров газона и 2,6 тысячи квадратных метров цветников.

Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.

Предполагается, что в районе появятся парковочные зоны, около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны, новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Также планируется высадить около 150 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.