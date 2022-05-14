09:48
Фото: Городское хозяйство Москвы
В Москве началось благоустройство Волоколамского шоссе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, речь идет об одной из ключевых городских магистралей, которая проходит через пять районов. В пешеходной доступности к шоссе живут свыше 190 тысяч человек.
"Основная задача благоустройства – превратить Волоколамское шоссе в "«шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", – отметил Бирюков.
Он рассказал, что строители приступили к устройству кабельной канализации протяженностью 38 километров и монтажу кабельных колодцев. На шоссе демонтируют старый бортовой камень и тротуарные покрытия. Ранее там уже отремонтировали и заменили инженерные сети.
В зоне работ выставлены ограждения, установлены временные дорожные знаки и организованы безопасные проходы. В рамках работ планируется создать новое общественное пространство перед зданием Академии Строганова. Также будет обновлена база гребного слалома в парке "Берег реки Сходня".
Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.
Предполагается, что в районе появятся парковочные зоны, около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны, новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Также планируется высадить около 150 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.
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