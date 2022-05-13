В столице началось благоустройство Басманного района

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Басманном районе столицы начались работы по благоустройству, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы сейчас ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике", – рассказал он.

Ранее на этих территориях провели необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей. В настоящее время ведется демонтаж старого бордюрного камня и тротуарных покрытий.

По словам Бирюкова, также ведется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения, что позволит выполнить работы закрытым способом. За счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется расширить тротуары.

"Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство", – отметил он.

Предполагается, что в районе появятся парковочные зоны, около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны, новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Также планируется высадить около 150 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты начали благоустройство 18 переулков в районах Арбат и Хамовники, которое станет продолжением проектов по обновлению кварталов.

Работы пройдут в переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотникове, Гагаринском, Большом Афанасьевском, Чертольском, Большом Левшинском, Большом и Малом Могильцевском, Староконюшенном, Хрущевском, Нащокинском, Большом и Малом Власьевском, Чистом, Пречистенском и Кривоарбатском.