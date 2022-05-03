В центре Москвы началось благоустройство Конюшковской улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пресненском районе Москвы начались работы по благоустройству Конюшковской улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"В зоне работ выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки и информационные баннеры. Для пешеходов сделали удобные и безопасные проходы", – говорится в публикации.

В настоящее время рабочие демонтируют тротуарный камень, снимают старый асфальт, а также прокладывают кабельную канализацию и дополнительные водостоки. В рамках проекта планируется расширить тротуары, организовать регулируемый пешеходный переход в районе Малого Конюшковского переулка, создать зоны отдыха для горожан.

Отмечается, что до этого специалисты привели в порядок улицы Новый Арбат и Красная Пресня, Новинский бульвар, а также территории возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Реконструкция Конюшковской улицы, по словам вице-мэра Петра Бирюкова, станет завершающим этапом благоустройства данного квартала города.

Ранее заммэра сообщил, что в Москве началось благоустройство переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами. Работы уже ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, а в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке.

