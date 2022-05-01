В центре столицы начали благоустраивать переулки

09:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы сейчас ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке, ранее там провели необходимую инженерную подготовку", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что ключевой задачей проекта является сохранение колорита этих пространств, а также создание комфорта и функциональности.
По словам Бирюкова, закрывать движение транспорта в переулках на время работ не планируется. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и информационные баннеры.
"В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные карманы для парковки машин, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами", – рассказал Бирюков.
Он отметил, что в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича специалисты отремонтируют дорожки и установят уличные торшеры и скамейки.
Также в порядок приведут четыре двора, прилегающих к переулкам, добавил Бирюков.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству улиц начались в районе Павелецкого вокзала. Бирюков напомнил, что в 2021 году были закончены работы на площади Павелецкого вокзала. Ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом же году, как уточнил Бирюков, предстоит привести в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал.
Собянин подвел итоги месячника по уборке и благоустройству столицы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: