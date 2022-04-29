Благоустройство улиц началось в районе Павелецкого вокзала

10:45
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Работы по благоустройству улиц начались в районе Павелецкого вокзала. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он напомнил, что в 2021 году были закончены работы на площади Павелецкого вокзала. Ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом же году, как уточнил Бирюков, предстоит привести в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал.
Уточняется, что в ходе работ полностью перекрывать движение транспорта не планируют. В рамках благоустройства специалисты собираются сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и в то же время оборудовать более комфортную и удобную среду для граждан.
"За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение – установим почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах – 66 опор контрастного освещения", – пояснил Бирюков.
Также улицы дополнительно озеленят – на них высадят 135 взрослых деревьев и свыше 740 кустарников, обустроят около 40 тысяч квадратных метров газона.
По итогам работ появятся современные остановки городского транспорта. А на площади перед станцией метро "Новокузнецкая" оборудуют качели для взрослых.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино будущего МЦД-4. Проект благоустройства сделает акцент на пешеходное и велосипедное движение, создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта. В общей сложности планируется построить и реконструировать около 5 километров улично-дорожной сети, в том числе два моста.
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