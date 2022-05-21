Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход работ по реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы. Благоустройство планируют завершить к Дню города.

Градоначальник напомнил, что в настоящее время в городе начались масштабные благоустроительные работы, которые специалисты организовывают каждое лето. По словам Собянина, только за последние годы было восстановлено, перестроено и создано заново порядка 800 парков и территорий.

"В этом году по плану заложено было семь территорий: крупных, больших традиционных природных территорий. Пожалуй, самый крупный экологический проект – это парк "Покровское-Стрешнево". Больше 200 гектаров. Рядом еще Щукинский парк. Их общая территория – около 276 гектаров", – рассказал столичный мэр.

Парк "Покровское-Стрешнево" расположен между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе, при этом площадь территории составляет более 200 гектаров. Проект благоустройства был сделан по заказу столичного правительства. При этом перед стартом работ жители города получили возможность высказать свое мнение на портале "Активный гражданин". Так, в результате более 70% поддержало инициативы, которые уже начали реализовывать.

"Долгое время мы обсуждали с жителями проект, чтобы и сохранить природу, и дать современное использование для десятков тысяч москвичей, которые приходят сюда отдыхать. <...>Здесь будет несколько парков: заповедное ядро, рекреационная часть, историческая, спортивная. Все это создает возможности и для тихого, спокойного отдыха, и для активных занятий спортом", – рассказал Собянин.

В рамках проекта было принято решение центральную часть парка оставить естественной заповедной зоной, при этом отремонтировав всю нужную инфраструктуру. В ходе работ будет сделана еще одна природная территория: ей станет эколого-просветительский парк. Здесь планируется выполнить ремонт экотропы и смотровой площадки. Для безопасного подхода к роднику оборудуют настил, укрепят склон и каптаж источников.

Спортивные объекты собираются расположить в северной части парка вдоль Ленинградского шоссе. В частности, планируется создание нескольких площадок для стритбола, зона со столами для игры в пинг-понг и площадка для занятий воркаутом, кроме того, в проекте также и профессиональный скейт-парк.

У Иваньковских прудов будет оборудован досугово-рекреационный парк. Планируется заменить беседки на современные и более удобные, установить дополнительные туалеты, организовать систему сбора отходов. На 6-м Иваньковском пруду специалисты сделают деревянные мостки с местами для отдыха у воды, уже имеющиеся отремонтируют. На месте старых спортивных зон сделают новые, где можно будет играть в пляжный волейбол. Приведут в порядок и площадку для детей.

На территории вокруг храма и усадьбы Покровское-Глебово создадут регулярный сад и пейзажный парк. В ходе работ будут отремонтированы главный дом усадьбы, историческая ограда, а также угловая башенка из красного кирпича.

Территорию дополнительно озеленят: планируется высадить 2478 деревьев и 36 тысяч кустарников. Также специалисты установят более 1,4 тысячи малых архитектурных форм, больше 2 тысяч опор наружного освещения и 170 камер видеонаблюдения, обустроят 27 павильонов и 10 туалетов.

Ранее сообщалось, что в медкластере на территории "Сколково" появятся три новые парковые зоны до конца текущего года. в "Лесу ощущений" создадут тактильные дорожки, сделанные из камней, булыжников и бревен, тропы для power footing из шишек. В зоне "Птичья роща" будут проходить различные физические активности и марафоны. Так, там будет расположена точка проката велосипедов, самокатов и другого спортинвентаря.

