Три новые парковые зоны появятся в медкластере "Сколково" до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В медкластере на территории "Сколково" появится три новые парковые зоны до конца текущего года, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"В 2022 году в международном медицинском кластере в "Сколково" будет завершена вторая очередь благоустройства – три новых парковых зоны: "Лес ощущений", "Птичья роща" и детская площадка. Общая площадь благоустройства – 2,83 гектара", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что в "Лесу ощущений" появятся такие функциональные особенности, как тактильные дорожки, сделанные из камней, булыжников и бревен, тропы для power footing из шишек, щепы, коры, песка, гальки, а также выделенная зона медитаций.

В зоне "Птичья роща" будут проходить различные физические активности и марафоны. Так, там будет расположена точка проката велосипедов, самокатов и другого спортинвентаря, которая находится в контакте с Мещерским парком, что позволяет связать несколько природных зон в единое зеленое пространство. Кроме того, в парке расположат домики для кормления птиц.

Игровые зоны для детей разных возрастов будут предусмотрены на детской площадке. Здесь же появятся пространства для маломобильных групп населения, зоны воркаута и тихого отдыха.

Данные парковые зоны станут дополнять уже существующие.

Ранее сообщалось, что собаку-робота запустили на месте возведения медцентра в Сколкове, с помощью которой строят новые объекты Международного медицинского кластера.

