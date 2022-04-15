Единое пространство появится после реконструкции Шелепихинской набережной в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Благодаря реконструкции Шелепихинской набережной появится единое пространство вдоль Москвы-реки для движения транспорта и пешеходов от Краснопресненской до Карамышевской набережной. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реконструкция набережной является частью проекта строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. В настоящее время на объекте устраивают свайное поле для укрепление берега реки.

В рамках проекта будут построены и реконструированы около 11 километров дорог, а также возведены четыре эстакады общей протяженностью около одного километра.

Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по благоустройству Красносельского района. Ограждения выставлены в местах проведения ремонта на Новорязанской и Ольховской улицах, в Басманном, 1-м Басманном и Ольховском переулках, Ольховском и 1-м Ольховском тупиках. Для горожан доступны временные проходы.

