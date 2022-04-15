08:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начались работы по благоустройству Красносельского района, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Ограждения выставлены в местах проведения ремонта на Новорязанской и Ольховской улицах, в Басманном, 1-м Басманном и Ольховском переулках, Ольховском и 1-м Ольховском тупиках. Для горожан доступны временные проходы.
"В настоящее время специалисты приступили к прокладке кабельной канализации, ведутся работы по устройству сетей водостока и наружного освещения. Параллельно проводится модернизация и замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Для улучшения визуального облика района под землю будут переведены воздушные кабельные линии. Помимо этого, планируется обновить и расширить пространство тротуаров и создать новые места для отдыха.
В частности, у станции метро "Комсомольская" создадут сквер с современным энергоэффективным освещением. Там высадят растения и разместят скамейки для горожан. Также будут обновлены скверы на пересечении Новорязанской улицы и 1-го Басманного переулка, Басманного и Рязанского переулков.
В планы по благоустройству Красносельского района входят ремонтные работы на детских и спортивных площадках у домов домов 2/7 и 25, строения 1, на Новорязанской улице. Кроме того, там заменят покрытие дорожек и обустроят новые места для отдыха.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге столицы. Работы пройдут без ограничения движения транспорта.
Работы по благоустройству начались в Красносельском районе
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