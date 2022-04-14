Собянин рассказал о планах по благоустройству ТиНАО в 2022 году

09:04
Фото: sobyanin.ru
В 2022 году в ТиНАО благоустроят общественные пространства, откроют новые парки и приведут в порядок семь школьных территорий. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Новый историко-мемориальный парк "Редут 1812 года" создадут в деревне Софьино поселения Краснопахорского.
"Основой уникального парка площадью 5,2 гектара станет оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года. Возведение редута было частью Тарутинского марш-маневра, блестяще проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Построенный по всем правилам военно-инженерной науки, он помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы", – написал Собянин.
Он пояснил, что вдоль исторического редута организуют экскурсионный маршрут. Вход в парк выполнят в стиле, напоминающем очертания военно-инженерного сооружения XIX века. На прогулочных маршрутах оборудуют деревянные мостики в стиле парковой архитектуры начала XIX века. В парке также появится смотровая площадка.
Кроме того, на участке создадут многофункциональный визит-центр, где разместят музейную экспозицию и лекционный зал.
"Украшением парка станет и шпалерное деревянное ограждение, в нишах которого разместятся информационные щиты и скамейки. Между ними установят бюсты участников Отечественной войны 1812 года", – отметил Собянин.
Новый парк "Марьинский ручей" появится в поселении Филимонковском возле деревни Нижнее Валуево. Отсюда, по словам мэра Москвы, будут открываться панорамные виды на луга и леса.
"Сам парк будет по-настоящему уютным и зеленым. Планируется высадить почти 2 500 деревьев и кустарников, разбить газоны и цветники. Для удобных прогулок и отдыха установим беседки и садовые диваны. Обустроим игровые площадки и зоны тихого отдыха", – добавил Собянин.
Благоустройство также коснется и поселения Внуковского, где обустроят общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова. На объекте разместят современные зоны отдыха, детские площадки, скейтпарк, велодром, воркаут и веревочный городок.
Кроме того, зоны отдыха будут соединены между собой пешеходным и велосипедными маршрутами, которые проложат между деревьями, что сделает их извилистыми и живописными. Дорожки покроют гранитным отсевом, смесью декоративной коры и щепы.
Современную парковую зону создадут в поселении Десеновском возле ЖК "Новые Ватутинки". Благодаря благоустройству получится организовать удобную пешеходную связь между многоэтажными домами, сельскими поселениями и зелеными массивами. Кроме того, это также позволит улучшить доступность школ, поликлиник и других социальных объектов.
"В рамках проекта будет проложена комфортная и разветвленная дорожно-тропиночная сеть. Для удобства жителей сделаем мостки через Десну. Также на реке будут приведены в порядок береговые линии и обустроены мангальные зоны. Появятся уютные места отдыха у воды", – написал Собянин.
Мэр столицы подчеркнул, что на пустырях оборудуют детские и спортивные площадки, площадку для выгула собак.
Детский парк планируют создать в поселке Рогово Троицкого округа. Там обустроят береговую линию реки Чернички и дорожно-тропиночную сеть, включая аллеи для пешеходов и велосипедистов. Возле парка оборудуют парковочные места.
Кроме того, в 2022 году благоустроят семь школьных территорий. В ходе работ обновят детские и игровые площадки, спортивные комплексы.
Ранее Собянин рассказал, что в ТиНАО открыли три новых детских сада: два – в поселении Московский и один – в Десеновском. Он отметил, что в сумме они смогут принять порядка 770 детей, добавив, что во дворах учреждений оборудовали детские и спортивные площадки. Всего за последние 11 лет в столице возвели свыше 300 детских садов.
Новые парки и зеленые зоны: Собянин рассказал о благоустройстве в ТиНАО
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