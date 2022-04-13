Новый корпус школы № 771 на севере Москвы построят до конца года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство нового учебного корпуса в школе № 771 в Дмитровском районе.

"Строится школа, вернее даже корпус для старших классов в школе № 771. Хорошая, большая школа, но недостаток учебных мест. По большому счету эта школа проблему закрывает", – заявил мэр Москвы.

Собянин добавил, что школа получит спроектированный по индивидуальному проекту высокотехнологичный корпус. В нем расположат современные лаборатории и интерактивные классы.

Строительство нового учебного здания в составе школы № 771, рассчитанного на 250 мест, началось в ноябре 2019 года. Корпус располагается на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе. В нем продолжаются отделочные работы и устройство внутренних и наружных инженерных систем.

Готовые учебные классы будут оснащены современным интерактивным оборудованием и мобильными раздвижными перегородками, предназначенными для трансформации помещений в зависимости от числа учащихся. В здании расположат специализированные кабинеты химии, физики, биологии и астрономии с лаборантскими, а также современный IT-полигон.

Изменяемым будет и актовый зал. В нем разместят телескопическую раскладную трибуну на 150 мест. Кроме того, в распоряжении учеников и учителей будут библиотека и медиатека. Здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На школьном дворе планируется обустроить спортивную площадку, беговую дорожку с безопасным прорезиненным покрытием, провести озеленение.

Запуск нового учебного корпуса позволит снизить нагрузку на другие корпуса школы № 771. Это учебное заведение является крупным образовательным комплексом, в состав которого входят три школьных здания и четыре здания для дошкольников, которые суммарно посещают порядка 2,8 тысячи детей.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов образования. В их числе – 8 детских садов и 2 школы.