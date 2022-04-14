Капитальный ремонт Новоданиловской набережной начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что набережные столицы регулярно ремонтируют в плановом порядке.

"В этом году принято решение капитально отремонтировать Новоданиловскую набережную, это необходимо из-за частичного разрушения ее гранитной облицовки и неудовлетворительного состояния швов между плитами", – заявил представитель мэрии.

В рамках капитального ремонта будет обновлена гранитная облицовка сооружения, заменены элементы чугунного ограждения, а также произведена расшивка швов. Бирюков добавил, что Тульский сход адаптируют для маломобильных граждан.

Работы на Новоданиловской набережной будут проводить в дневное время с привлечением минимального числа техники. Движение транспорта ограничивать не планируется, часть тротуара временно перекроют. Ремонт будет завершен осенью 2022 года.

Накануне сообщалось, что 23 апреля в Москве перекроют участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных. Данная мера вводится на время проведения спортивных соревнований.

