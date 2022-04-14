Гостинично-офисный комплекс построят в Красносельском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гостинично-офисный комплекс появится в Красносельском районе столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу улица Гаврикова, владение 11, строения 1, 2, 3, 4 (ЦАО)", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что площадь гостиницы на 330 номеров составит 10 300 квадратных метров. При этом в здании будет 24 этажа. Оператором выступит отечественная компания Zont Hotel Group. Офисы расположатся на площади 2 040 квадратных метров.

В настоящее время на объекте находятся производственно-складские здания площадью 1 580 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге столицы. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что набережные столицы регулярно ремонтируют в плановом порядке.