Гостинично-офисный комплекс построят в Красносельском районе Москвы

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гостинично-офисный комплекс появится в Красносельском районе столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу улица Гаврикова, владение 11, строения 1, 2, 3, 4 (ЦАО)", – говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что площадь гостиницы на 330 номеров составит 10 300 квадратных метров. При этом в здании будет 24 этажа. Оператором выступит отечественная компания Zont Hotel Group. Офисы расположатся на площади 2 040 квадратных метров.
В настоящее время на объекте находятся производственно-складские здания площадью 1 580 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту Новоданиловской набережной на юге столицы. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что набережные столицы регулярно ремонтируют в плановом порядке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: