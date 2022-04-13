Более 40 домов строят и проектируют на юго-востоке Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-востоке Москвы в стадии строительства и проектирования по программе реновации находятся 44 жилых дома, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В стадии строительства находятся 23 новостройки, в проектировании – еще 21 здание", – сказал он.

По словам Загрутдинова, улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным городским правительством. Первые этажи новостроек предусмотрены под размещение различных нежилых помещений – лифтовых холлов, вестибюлей, почтовых ящиков, подсобных и технических помещений, а также кафе, магазинов, спортклубов, салонов красоты и детских кружков.

Всего в программу реновации в Юго-Восточном округе Москвы вошли 818 домов общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров.

"С начала реализации программы введены в эксплуатацию 28 домов на 6 859 квартир, что позволит обеспечить современным жильем порядка 14,6 тысячи человек", – заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марфино в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Он находится около транспортно-пересадочного узла "Окружная" по адресу Гостиничный проезд, владение 8А. В настоящее время идет возведение надземной части здания.