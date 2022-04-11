Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома в Фили-Давыдкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил в Фили-Давыдкове дома, заселяемые в рамках программы реновации. Мэр рассказал о ходе реализации программы, а также поздравил горожан с переездом в новые квартиры.

"В целом по району построим три дома, еще четыре дома – в следующем году. Каждый пятый житель вашего района переедет в новые дома по (программе. – Прим. ред.) реновации. Конечно, большая такая программа. Ну и в целом по району очень много делаем: станции метро, станции МЦД построили", – сказал градоначальник.

Он также отметил, что еще одним важным для района событием станет открытие северного дублера Кутузовского проспекта. По его словам, новая дорога позволит серьезно разгрузить основную магистраль.

Новые жители корпусов 2 и 4 дома 44А на улице Кастанаевской в беседе с мэром высоко оценили качество зданий. Так, отделка в квартирах выполнена по всем стандартам реновации. Фасады домов отделаны искусственным камнем, лоджии и балконы застеклены. В зданиях предусмотрена система контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит сэкономить на счетах за ЖКУ.

Всего в новостройках предусмотрены 497 квартир. Первые этажи отведены под коммерческие помещения – офисы, а также комнаты консьержа. На прилегающей территории проведено благоустройство, оборудованы детские и спортивные площадки.

Заселение домов началось еще в июле 2021 года. В них переезжают порядка 638 семей из 10 домов на улицах Пивченкова, Олеко Дундича и Кастанаевской.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что с 2018 года 50 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. К настоящему моменту расселены 182 дома, 88 из которых уже демонтированы по технологии умного сноса.

