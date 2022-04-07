Жильцы дома на Керченской улице переезжают в новые квартиры по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жильцы пятиэтажного дома на Керченской улице в районе Зюзино выбрали квартиры в новом доме, построенном по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с новым жильем определились 177 человек из 73 семей, то есть 91% от всех жильцов дома. Как уточняется, новостройку возвели в 2021 году. На первом, нежилом этаже здания разместятся коммерческие и социальные объекты. Кроме того, благоустроили и озеленили двор. Дорога до ближайшей станции метро "Зюзино" БКЛ занимает около 10 минут пешком.

Ранее сообщалось, что в столице с 2018 года 50 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в настоящее время по программе реновации расселено 182 дома, из них 88 уже демонтированы по технологии умного сноса.

"Всего же с начала реализации этого градостроительного проекта начато расселение свыше 76 тысяч москвичей", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.