В столице 50 тыс человек получили новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с 2018 года 50 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего же с начала реализации этого градостроительного проекта начато расселение свыше 76 тысяч москвичей", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в настоящее время по программе реновации расселено 182 дома, из них 88 уже демонтированы по технологии умного сноса.

Он добавил, что за все время действия программы под заселение передано 165 домов, введено в эксплуатацию 187 жилых корпусов, еще 387 домов находятся на стадии проектирования и строительства.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве под заселение по программе реновации переданы 165 домов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что наибольшее количество переданных под заселение новостроек находятся в СВАО – 27 зданий.

