Два пятиэтажных дома расселят по программе реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расселение двух пятиэтажек в рамках программы реновации началось в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
"165 семьям из домов на улице Зеленодольской (дом 28, корпус 4) и улице Юных Ленинцев (дом 40, корпус 2) направлены смотровые ордера. Они смогут получить новые квартиры в новостройке на улице Зеленодольской (дом 28А)", – сказал Левкин.
Он уточнил, что на первом этаже новостройки расположен информационный центр, в который могут обратиться за консультацией все участники программы реновации.
Руководитель департамента добавил, что в настоящее время в Кузьминках идет расселение жильцов из 18 старых домов в 11 новостроек. Всего в рамках программы реновации до 2032 года в районе предстоит расселить 287 жилых домов, в которых проживают более 64 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово проектируют и строят 10 жилых домов по программе реновации. Всего с момента старта программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тысячи квадратных метров. Квартиры получат еще жители 196 сносимых домов. Для расселения были подобраны 15 площадок.
В Москве расселили 176 домов по программе реновации
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