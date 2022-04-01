Дом по программе реновации построили на Сходненской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом, построенный по программе реновации, в столичном районе Южное Тушино готовится к вводу в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что здание площадью около 13,9 тысячи квадратных метров расположено по адресу Сходненская улица, дом 12, корпус 1.
"Здание полностью готово к приему жильцов, созданы необходимые условия для комфортной жизни", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
В односекционной новостройке расположено 147 квартир с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. На первом этаже находятся нежилые помещения, в том числе колясочные, комната консьержа с санузлом, а также электрощитовая и мусоросборная камера. На территории возле дома обустроены площадки для детей и занятий спортом, зоны для отдыха.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово проектируют и строят 10 жилых домов по программе реновации. Всего с момента старта программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тысячи квадратных метров. Квартиры получат еще жители 196 сносимых домов. Для расселения были подобраны 15 площадок.
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