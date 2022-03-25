10 домов строят и проектируют по программе реновации в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Перово проектируют и строят 10 жилых домов по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В стадии строительства находятся семь новостроек. Жилая площадь строящегося жилья в районе составляет 78,9 тысячи квадратных метров. Еще три здания проектируются", – уточнил он.

Всего с момента старта программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тысячи квадратных метров. По словам Загрутдинова, квартиры получат еще жители 196 сносимых домов. Для расселения были подобраны 15 площадок.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время в Москве по программе реновации возводится 161 здание. По его словам, строительство идет во всех округах города.

