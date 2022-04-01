11 домов ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в Москве с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
11 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в столице в период с января по март текущего года. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В I квартале этого года для переселения по программе реновации введены в эксплуатацию 11 жилых домов на 2 065 квартир. Новостройки расположены в шести округах столицы", – рассказал он.
Большая часть новостроек расположена в ЮАО и СЗАО – по три дома в каждом из округов. Еще два дома находятся на западе столицы, по одному – в ТиНАО, на севере и юго-востоке города.
В квартирах выполнена улучшенная отделка, первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения, например детские сады или магазины, а в вестибюлях предусмотрены колясочные, комнаты консьержа и кладовые.
Ранее в районе Кузьминки в Москве началось расселение двух пятиэтажек в рамках программы реновации. Порядка 165 семей получат новые квартиры в новостройке по адресу Зеленодольская улица, дом 28А.
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