Первый дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Коптево

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Коптево. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что сдан жилой дом площадью 14 900 квадратных метров, расположенный в Соболевском проезде.

В односекционном здании 161 квартира: 23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. В доме установили три лифта с визуальными и тактильными средствами информации. На первом нежилом этаже могут разместиться офисные помещения. На прилегающей к здании территории оборудовали детскую и спортивную площадки, зоны отдыха.

"Наши специалисты совместно с коллегами из подведомственного Центра экспертиз тщательно следили за всеми этапами строительства дома в Коптеве. В общей сложности было проведено 27 инспекционных проверок, в том числе по программе проверок – 12 мероприятий", – сказал Войстратенко.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве под заселение по программе реновации переданы 165 домов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что наибольшее количество переданных под заселение новостроек находятся в СВАО – 27 зданий.

