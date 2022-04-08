Жители 70 районов столицы получили возможность переехать в дома по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С начала реализации программы реновации жители 70 районов Москвы получили возможность переехать в новые квартиры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В этом году список районов вошли Лианозово, Басманный и Марфино. С начала года в Москве стартовало расселение горожан из 33 старых домов в 16 новостроек. В частности, более 6,3 тысячи москвичей получили предложения о переезде в равнозначные квартиры.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть. По его словам, за первый квартал текущего года в городе было построено и введено в эксплуатацию свыше 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.
До этого Бочкарев заявлял, что в столице под заселение по программе реновации переданы 165 домов общей площадью более 2 миллиона квадратных метров. В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отмечал, что наибольшее количество переданных под заселение новостроек находятся в СВАО – 27 зданий.
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