Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Ломоносовском районе в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый дом по программе реновации в Ломоносовском районе введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новостройка находится по адресу улица Архитектора Власова, владение 2. Односекционный дом, возведенный по индивидуальному проекту, рассчитан на 216 квартир. Первый этаж сделают нежилым: там разместят офисы, магазины, точки питания, салоны красоты, фитнес-клубы и кружки для детей.
По словам руководителя столичного департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, в настоящее время ведется отделка квартир и благоустройство территории.
На фасадах, облицованных керамогранитными плитами, сделаны короба для кондиционеров. Входные группы созданы витражным остеклением. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и место ящиков для почты.
Новостройку также оборудуют системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при ЧП, видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. В лифтах сделают визуальные и тактильные средства информации.
Около дома для жителей создадут парковки, площадку для детей и занятий спортом, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Под территорией двора оборудуют подземную одноуровневую стоянку для машин.
Ранее стало известно, что 50 тысяч москвичей переехали в комфортные квартиры в рамках программы реновации. С 2018 года было расселено около 200 домов. Большинство объектов находятся на востоке и западе столицы.
50 тыс человек получили новое жилье по программе реновации в Москве
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