Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в Марфине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Марфино в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что дом находится около транспортно-пересадочного узла "Окружная" по адресу Гостиничный проезд, владение 8а.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания. Характерной особенностью внешнего облика дома станет декоративный элемент "часы" на фасаде первой секции, корпус и стрелки которого выполнят из алюминиевых сплавов", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

В трехсекционном доме с подземной парковкой расположено 267 квартир с улучшенной отделкой. На первых этажах разместятся просторные холлы, колясочные, место для консьержа, откроются магазины, кафе, аптеки и другие коммерческие объекты.

Территорию возле дома благоустроят и озеленят. Специалисты оборудуют площадки для детей и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации жители 70 районов Москвы получили возможность переехать в новые квартиры. В 2022 году к числу таких субъектов добавились Лианозово, Басманный и Марфино.

Сергей Собянин в апреле 2022 года подтвердил, что в столице не планируют снижать темпы и объемы строительства. По его словам, всего до конца года в столице построят 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.