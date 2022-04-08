Восемь жилых домов строят и проектируют в Бескудниковском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Бескудниковском районе по программе реновации строят и проектируют восемь жилых домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в стадии строительства находятся пять новостроек, расположенных по адресам Бескудниковский бульвар, владение 52, Бескудниковский район, кварталы 8, 9, корпус 20, Коровинское шоссе, владения 10, 4а и 2а. Общая жилая площадь строящихся зданий составляет 70,9 тысячи квадратных метров.

"Три здания проектируются, строительство на еще одной площадке начнется в скором времени", – добавил Загрутдинов.

Отмечается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. Первые этажи домов будут нежилыми: там разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Часть помещений на первых этажах будет отдана под магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и т. д.

Загрутдинов напомнил, что с момента старта программы реновации в Бескудниковском районе ввели в эксплуатацию девять домов. Их жилая площадь составляет 132,7 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации жители 70 районов Москвы получили возможность переехать в новые квартиры. В этом году в список районов вошли Лианозово, Басманный и Марфино. С начала года в Москве стартовало расселение горожан из 33 старых домов в 16 новостроек. Предложения о переезде в равнозначные квартиры получили 6,3 тысячи москвичей.