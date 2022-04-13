Дом по программе реновации в Царицыне оформят в серо-золотистых тонах

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Царицыно дом, построенный по программе реновации, оформят в серо-золотистых тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Общая площадь здания составит около 11 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что новостройка появится по адресу улица Каспийская, земельный участок 28, зона 4.1.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что дом будет состоять из двух секций высотой 13 и 6 этажей, соединенных одноэтажной частью, в которой разместятся коммерческие объекты.

"Фасады простые и в то же время выразительные: объемные элементы складываются в узор, который подчеркивается цветом облицовочной плитки", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.

Отделку здания выполнят плиткой под кирпич и стальными кассетами.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Марфино в 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. В трехсекционном доме с подземной парковкой расположены 267 квартир с улучшенной отделкой.

