Дом по программе реновации в Царицыне оформят в серо-золотистых тонах

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Царицыно дом, построенный по программе реновации, оформят в серо-золотистых тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Общая площадь здания составит около 11 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.
Уточняется, что новостройка появится по адресу улица Каспийская, земельный участок 28, зона 4.1.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что дом будет состоять из двух секций высотой 13 и 6 этажей, соединенных одноэтажной частью, в которой разместятся коммерческие объекты.
"Фасады простые и в то же время выразительные: объемные элементы складываются в узор, который подчеркивается цветом облицовочной плитки", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.
Отделку здания выполнят плиткой под кирпич и стальными кассетами.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Марфино в 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. В трехсекционном доме с подземной парковкой расположены 267 квартир с улучшенной отделкой.
Собянин заявил, что темпы и объемы строительства в Москве снижаться не будут
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