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14:18

Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом 2022 года

городблагоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершат летом 2022 года. Уже выполнено более 75% работ, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Очистили водоем площадью 2,4 гектара от донных отложений, сделали берегоукрепление. Сейчас выравниваем округлую форму дна и обустраиваем водоупорный слой, чтобы предотвратить обмеление водоема. Выполнили более половины работ", – говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется создание четырех биоплато площадью более 800 квадратных метров, высадка ириса обыкновенного и болотного и кубышки желтой. Растения помогут предотвратить цветение воды, послужат укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц.

Помимо этого, специалисты проведут работы по благоустройству береговой линии и создадут песчаный откос протяженностью 130 метров для выхода птиц на берег.

Ранее стало известно, что в пойме реки Яузы создадут дерт-парк – трассу для катания на BMX и горных велосипедах. Работы проведут в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего парка "Яуза".

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