Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом 2022 года

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершат летом 2022 года. Уже выполнено более 75% работ, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Очистили водоем площадью 2,4 гектара от донных отложений, сделали берегоукрепление. Сейчас выравниваем округлую форму дна и обустраиваем водоупорный слой, чтобы предотвратить обмеление водоема. Выполнили более половины работ", – говорится в сообщении.
В дальнейшем планируется создание четырех биоплато площадью более 800 квадратных метров, высадка ириса обыкновенного и болотного и кубышки желтой. Растения помогут предотвратить цветение воды, послужат укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц.
Помимо этого, специалисты проведут работы по благоустройству береговой линии и создадут песчаный откос протяженностью 130 метров для выхода птиц на берег.
Ранее стало известно, что в пойме реки Яузы создадут дерт-парк – трассу для катания на BMX и горных велосипедах. Работы проведут в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего парка "Яуза".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: