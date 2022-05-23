Бочкарев: работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финальную стадию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции стадиона "Москвич", расположенного в столичном районе Текстильщики, вышли на финальную стадию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что реконструировать стадион начали в мае 2019 года.

"В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что в ходе работ по реконструкции специалисты возвели трибуны на 4 190 зрителей, в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Также там появится легкоатлетическое ядро.

"Обновленные трибуны "Москвича" будут вмещать на 20% больше зрителей – до 4,2 тысячи человек, включая VIP-сектор и 44 места для маломобильных граждан", – уточнил Бочкарев.

Стадион "Москвич" расположен на Волгоградском проспекте. Его трибуны состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, которые окрашены в синий, черный, красный, желтый и зеленый цвета. От осадков и солнца болельщиков защитит специальный навес с зеркальной поверхностью.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции спортивного объекта. Он подчеркнул, что стадион и капитальные сооружения стадиона увеличились в пять раз – с почти 2 до почти 10 тысяч квадратных метров.

Собянин рассказал, что по итогам реконструкции появится новый современный комплекс с новым полем с подогревом, стрелковым комплексом, увеличенным количеством подтрибунного и надтрибунного пространства.

Руководитель департамента спорта города Алексей Кондаранцев доложил мэру, что к сентябрю 2022 года стадион передадут в эксплуатацию.