Бочкарев: работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финальную стадию

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по реконструкции стадиона "Москвич", расположенного в столичном районе Текстильщики, вышли на финальную стадию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что реконструировать стадион начали в мае 2019 года.
"В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы", – сказал Бочкарев.
Он отметил, что в ходе работ по реконструкции специалисты возвели трибуны на 4 190 зрителей, в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Также там появится легкоатлетическое ядро.
"Обновленные трибуны "Москвича" будут вмещать на 20% больше зрителей – до 4,2 тысячи человек, включая VIP-сектор и 44 места для маломобильных граждан", – уточнил Бочкарев.
Стадион "Москвич" расположен на Волгоградском проспекте. Его трибуны состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, которые окрашены в синий, черный, красный, желтый и зеленый цвета. От осадков и солнца болельщиков защитит специальный навес с зеркальной поверхностью.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции спортивного объекта. Он подчеркнул, что стадион и капитальные сооружения стадиона увеличились в пять раз – с почти 2 до почти 10 тысяч квадратных метров.
Собянин рассказал, что по итогам реконструкции появится новый современный комплекс с новым полем с подогревом, стрелковым комплексом, увеличенным количеством подтрибунного и надтрибунного пространства.
Руководитель департамента спорта города Алексей Кондаранцев доложил мэру, что к сентябрю 2022 года стадион передадут в эксплуатацию.
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