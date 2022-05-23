Собянин рассказал о ходе реконструкции стадиона "Москвич"

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Реконструкция стадиона "Москвич", который расположен в столичном районе Текстильщики, подходит к завершению, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Завод "Рено" ушел из Москвы, вместо "Рено" теперь завод переименован и вернул свое историческое название – Московский завод "Москвич". Исторически к этому заводу примыкал и принадлежал целый комплекс учреждений, зданий культурных, спортивных. Все они сегодня находятся в стадии обновления", – рассказал градоначальник.

По его словам, до конца года будет отремонтирован культурный центр "Москвич". Объект оснастят современным оборудованием.

"Спортивный комплекс, спортивное ядро, состоящий из нескольких зданий, в том числе стадиона, на котором мы находимся, также находится на ремонте и реконструкции. Стадион и капитальные сооружения стадиона сами увеличились в пять раз – с почти 2 тысяч до почти 10 тысяч квадратных метров", – сказал он.

Собянин отметил, по итогам реконструкции появится новый современный комплекс с новым полем с подогревом, стрелковым комплексом, увеличенным количеством подтрибунного и надтрибунного пространства, а также мест на трибунах.

Руководитель департамента спорта города Алексей Кондаранцев доложил мэру, что к сентябрю этого года стадион передадут в эксплуатацию.

"Заканчивается реконструкция самого стадиона. Укладываем спортивное покрытие, беговые дорожки, газоны засеем", – заявил Кондаранцев.

В свою очередь, префект ЮВАО Андрей Цыбин сообщил, что прилегающую к стадиону территорию благоустроят.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%. Реконструкция должна завершиться уже летом этого года. Предполагается, что общая площадь спортивного сооружения увеличится с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров.

Трибуны после обновления будут вмещать на 20% больше зрителей, а футбольное поле с натуральным газоном оборудуют системами автоматического полива и обогрева, освещения, новым электронным табло и медиасистемой.

В ходе реконструкции модернизируют беговые дорожки, а также секторы для прыжков, метания копья, диска и молота, а также толкания ядра.

После открытия на стадионе планируется проводить соревнования по футболу и легкой атлетике. Здесь также будут заниматься учащиеся СШОР "Москвич". Все желающие смогут посещать спорткомплекс в свободное от подготовки профессиональных спортсменов время.

Помимо стадиона, на территории кластера расположены Дворец спорта, Ледовый дворец, теннисные корты, два футбольных поля, бейсбольное поле, универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, а также сооружение для игры в керлинг.

Ранее Собянин рассказал, что до конца текущего года в столице планируют достроить около 20 капитальных спортивных объектов. Среди них – Международный центр самбо и бокса в "Лужниках", стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте, а также несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые делают спорт доступным для всех горожан.

По его словам, для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Раменках было демонтировано старое здание. На его месте построят новый комплекс площадью примерно 6 000 квадратных метров с бассейном, игровым и тренажерным залами, залом для занятий борьбой и боксом, студией ритмической гимнастики и хореографии. Кроме того, до конца года планируют завершить основные работы в бассейне для спортшколы имени Гомельского.

